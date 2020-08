Eigentlich hätte heuer am ersten September-Wochenende wieder eine Kombination aus Stadtfest und Akkuschrauberrennen stattfinden sollen. Die erste Kombi-Veranstaltung im Vorjahr war schließlich erfolgreich über die Bühne gegangen.

Mittlerweile steht aber fest, dass das Stadtfest samt Akkuschrauberrennen wie so viele Veranstaltungen heuer der Coronakrise zum Opfer fallen werden. „Ja, wir haben das Stadtfest abgesagt. So wie alle Großveranstaltungen heuer abgesagt worden sind“, verweist SP-Bürgermeister Gerhard Weil beispielsweise auch auf das Sommerfest des Roten Kreuzes und das Musifest der Brucker Blasmusik. „Das Risiko ist einfach zu groß“, erklärt Weil. Mit den zuletzt doch deutlich steigenden Coronazahlen und den geltenden Sicherheitsmaßnahmen wolle man sich auf nichts einlassen. „Bei so einem Fest kann man eben auch nicht garantieren, dass die Abstände eingehalten werden“, weiß Weil.