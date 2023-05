Frauen-Power für Militärhunde-Staffel

Vollbild

FB

Auf den Hund gekommen. Der Ortsvorsteher von Kaisersteinbruch, Josef Hofer, Rotkreuz-Präsidentin Friederike Pirringer, Bruckneudorf-Kommandant Oberst Markus Ziegler, Volksanwältin Gaby Schwarz, Militärhundestaffel-Kommandant Oberst Otto Koppitsch, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, ORF-Talkshow-Star Barbara Karlich, Militärkommandant Brigadier Gernot Gasser und Hundeführerin Hauptmann Sabine Bachmayer (v.l.). Spalier-Stehen für die Verteidigungsministerin. Das Bundesheer vergibt seit bald 40 Jahren diese Patenschaften. Patin Klaudia Tanner mit Maxx. Patin Barbara Karlich mit ihrem "Mountie". Patin Friederike Pirringer mit Merlin. Patin Gaby Schwarz mit Mick. Die vier Patinnen mit ihren Paten-Welpen Merlin, Maxx, Mick und Mounty. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner mit Ausbildnerinnen der Militärhunde-Staffel und Kommandant Oberst Otto Koppitsch. 40 Prozent der Ausbildnerinnen im Militärhundezentrum sind Frauen... ... die Verteidungsministerin will auch in anderen militärischen Einheiten diesen Anteil erhöhen. Verteidungsministerin Klaudia Tanner kennt Milizoffizier und Landwirtschaftskammer-Direktor a.D. auch in Zivil. "Ich möchte ihn gar nicht hergeben", sagte Barbara Karlich.

1 /14