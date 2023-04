Petronell-Carnuntum will Web-Präsenz ausbauen

Im Zuge des Interreg-Projektes „GeruCa“ mit dem slowakischen Ort Rusovce war auch der Internet-Auftritt der Marktgemeinde neu aufgestellt worden. „Wir wollten im Netz die Schönheiten unseres Ortes zeigen und auf aktuelle Veranstaltungen hinweisen“, berichtet Bürgermeister Martin Almstädter (SPÖ). Unterstützt wurde die Gemeinde dabei von Margit Neubauer (Donautourismusbüro). Das „Social Media Marketing“ auf Facebook, Instagram und Co. soll fortgesetzt werden. „Die Zahlen waren toll, unsere Inhalte wurden über 1,4 Millionen Mal gesehen, wir haben 1.000 neue Follower“, so Almstädter. Besonders gut seien bewegte Bilder angekommen, am besten die Beiträge über „Weinbau Dietrich“, den „Herzensladen“ und das Video „Wein und Genuss in Petronell-Carnuntum“.

Das Unternehmen „Pkny Pictures“ von Matthias Pokorny wurde beauftragt, den Auftritt zu betreuen. Mit Fotos und Geschichten sollen die User auf dem Laufenden gehalten werden. „Wir wollen natürlich weiter wachsen“, sagt Almstädter. Die Römerstadt Carnuntum verzeichne jedes Jahr rund 180.000 Besucher, diese sollen auch „in den Ort hinein geholt werden“.

