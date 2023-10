Rotes Kreuz Götzendorf: Ein Baby-Foto geht um die Welt

In den frühen Morgenstunden wurde der Rettungswagen der Rotkreuz-Dienststelle in Götzendorf zu einer schwangeren Patientin gerufen. Die Wehen hatten bereits eingesetzt und der Notarzt war nachalarmiert. So weit so normal. Doch manchmal haben es die neuen Erdbewohner eiliger als man glaubt. Das war auch bei der kleinen Rana der Fall, die noch im Rot-Kreuz-Auto das Licht der Welt erblickte. Mutter und Kind waren wohlauf und wurden anschließend mit Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht.

Auch wenn eine Geburt im Rettungswagen immer wieder vorkommt, ist sie dennoch etwas besonderes. Das dachte sich auch das Rote Kreuz und postete ein Foto mit der kleinen Rana sowie ihren Geburtshelferinnen auf Facebook. Und damit begann für das Mädchen eine weitere Reise, und zwar durch die digitale Welt des Meta-Konzerns. „Innerhalb weniger Tage erreichte der Beitrag auf Facebook 3,8 Millionen Personen mit 46.136 Reaktionen und 1.082 Kommentaren“, berichtet Pressesprecherin Daniela Angetter.

Etwas außergewöhnlich war jedenfalls, dass viele Reaktionen aus Deutschland kamen. Von dort erhielt das Rote Kreuz Schwechat, unter dessen Verwaltung die Dienststelle Götzendorf steht, sogar ein Weiterbildungsangebot aus Berlin. Eine Feuerwehrfrau und Geburtshelferin wäre bereit in Schwechat beziehungsweise Götzendorf einen Kurs abzuhalten. Selbst der „Einwand“, dass die deutsche Hauptstadt 688 Kilometer entfernt liege, schreckte nicht ab. Die Antwort: „Gegen ein paar Tage Urlaub habe ich nichts einzuwenden.“