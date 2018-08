Der Wald erobert – wenn auch nicht durch eigene Kraft – Gelände in Richtung Ortschaft zurück. Denn nach einer nicht genehmigten Rodung in der Militärsiedlung forderte die Bezirkshauptmannschaft eine Ersatzaufforstung am Sommereiner Waldrand.

Auf dem 4.000 Quadratmeter großen Gelände der ehemaligen Aushubdeponie wurden nun 2.400 neue Bäume und Sträucher gesetzt. Gekostet hat das rund 13.300 Euro. „Das Projekt wurde von der Bezirkshauptmannschaft bereits positiv abgenommen“, verkündet SP-Bürgermeister Karl Zwierschitz.

Doch nicht nur die Gemeinde muss in Sommerein für neue Waldflächen sorgen: Auch die EVN muss aufforsten, nachdem sie beim Errichten der Windräder im Windschutzgürtel gerodet hat. Ein 2.500 Quadratmeter großes Areal – gleich neben dem, auf dem die Gemeinde aufgeforstet hat – wurde dem Betrieb dafür von der Gemeinde für 2 Euro pro Quadratmeter zur Verfügung gestellt. „Aufforsten wird die EVN im Herbst“, erklärt Zwierschitz.