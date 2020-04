Erstmals seit Mitte März herrschte am Sommereiner Gemeindeamt heute Montag wieder Parteienverkehr. Dieser war in den letzten Wochen eingestellt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Das Gemeindeamt hat nun wieder zu den gewöhnlichen Zeiten geöffnet – wenn auch in eingeschränkter Form. "Wir haben das Foyer miteinbezogen", lässt SP-Bürgermeister Karl Zwierschitz wissen.

In dem großen Raum, in den man gelangt, wenn man die Stufen zum Gemeindeamt hochgeht, stehen nun Tisch und Sessel bereit, ebenso wie Desinfektionsmittel. Auch die Eingangstür wurde adaptiert. In diese wurde eine Plexiglasscheibe mit Durchreiche eingebaut. „So kann man seine Geschäfte erledigen, ohne direkt mit den Mitarbeitern in Kontakt zu kommen“, erklärt Zwierschitz. In die Amtsräume gelangen die Bürger dadurch nicht.

Am Samstag hatte auch das örtliche Sammelzentrum erstmals wieder geöffnet. Derzeit ist der Betrieb noch eingeschränkt, ab Mai wolle man aber wieder den normalen Betrieb aufnehmen, so Zwierschitz.