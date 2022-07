Literarischer Abend: Totengräber im Doppelpack

Werbung

Es war wohl eine der seltenen Buchpräsentionen in der Biljan-Bilger Ausstellungshalle, die das Publikum scharenweise anzog, wie am vergangenen Samstag. Und auch am Tag darauf lockte das gleiche Programm viele Zuhörer in den Brucker Harrachpark.

Das literarische Aushängeschild der Region, der mehrfach ausgezeichnete Schriftsteller Mario Schlembach las aus seinem kürzlich erschienenen dritten Roman „heute graben“. Doch die Buchpräsentation wäre nur halb so spannend gewesen, wenn nicht auch seine Lektorin, Musikerin und Sängerin Marilies Jagsch mit an Bord gewesen wäre.

Auf der einen Seite der Biljan-Bilger-Skulptur „Zuneigung“ erzählte Schlembach von einem Totengräber, der zwischen Grab schaufeln und Lebenssehnsucht nach der wahren Liebe sucht – und das mit einer gehörigen Selbstironie im Stile Thomas Bernhards: „Totengräber sucht Liebe: Zu dramatisch für Hollywood, aber für Österreich sollte es sich ausgehen“.

Auf der anderen Seite Marilies Jagsch am E-Piano: Die Lektorin von Schlembachs Roman verblüfft mit ihrer Stimme und Balladen-artigen Songs, die sie wohlfeil auf Schlembachs Texte abgestimmt hat und damit das Publikum in staunende Betroffenheit versetzt. „I’m still alive“ lautete der Titel ihres Songs, mit dem sie den Abend beendete.

Mario Schlembach ist als Nachfolger seines Vaters Martin beruflicher Totengräber in Sommerein. Mit seinem ersten Roman „Dichtersgattin“ und dem zweiten Buch „Nebel“ verschaffte er sich den Ruf als „Totengräber-Romancier“. Seine Affinität zu Thomas Bernhard ist in seinen Texten offensichtlich.

Im Rahmen seiner Dissertation über Bernhard logierte er auch in dessen Haus. Marilies Jagsch studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft. 2008 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Obituary for a Lost Mind“, 2010 folgte „From Ice to Water to Nothing“.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.