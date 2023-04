„SZ Kommunaltechnik“ eröffnet in Sommerein

Werbung Ebm tech GmbH Anzeige Ganz ohne Begrenzungskabel

Vergangenen Freitag und Samstag fand in Sommerein eine Feier mit zwei Anlässen statt: Zum einen war dies das 30-jährige Jubiläum des Bestehens der Firma „Zeiss Forkliftcenter“ und zum anderen die Neueröffnung der Firma „SZ Kommunaltechnik“. Der Name steht für die neugegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) „Spitzhüttl und Zeiss GmbH“. Zustande gekommen ist die Zusammenarbeit mit dem in Stixneusiedl ansässigen Geschäftsmann Jochen Spitzhüttl dadurch, dass seine Firma, die sich mit dem Verkauf und Verleih von Landtechnik befasst, schlichtweg mehr Ausstellungsplatz brauchte.

Ursprünglich wollte Spitzhüttl von seinem geschätzten Freund und Geschäftspartner Rudolf Zeiss in Sommerein ein Grundstück erwerben, doch dieser hatte die Idee, dass man das Gelände bzw. die Firma der geschlossenen „Werkzeugbox“ gemeinsam erwerben könnte. „Da es nicht nur geschäftlich, sondern auch menschlich absolut passt“, wie Spitzhüttl erzählt, einigte man sich recht schnell auf die Rahmenbedingungen und gründete bereits im vergangen Jahr eine gemeinsame GmbH mit Namen „Spitzhüttl-Zeiss“ (SZ).

Diese besteht nun aus „Zeiss- Forkliftcenter“, der SZ Landtechnik (ehemals „Jochen Spitzhüttl Landtechnik“, und der neugegründeten Firma „SZ Kommunaltechnik“. „Wir sind sehr stolz und glücklich über diese neue Zusammenarbeit“, erzählt Tanja Zeiss, ihres Zeichens Managementassistentin und Geschäftsführerin.

Besonders erfreut zeige man sich auch, dass nicht nur der bestehende Kundenstock der vorigen Firma „Werkzeugbox“, sondern auch deren drei MitarbeiterInnen übernommen werden konnten, erklärt sie weiter. Spitzhüttl fügt hinzu: „Wir harmonieren dermaßen gut zusammen, dass wir noch einige weitere geschäftliche Projekte in Zukunft planen.“

