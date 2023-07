Feuerwehr Schönabrunn lud zum Frühschoppen

Die Feuerwehr Schönabrunn veranstaltete am Wochenende ihr traditionelles Sommerfest. Kommandant René Waldherr freute sich über zahlreiche Gäste, Bürgermeister Johann Köck (ÖVP) half an der Schank aus. Der Frühschoppen am Sonntag wurde vom Musikverein Prellenkirchenunter der Leitung von Kapellmeister-Stellvertreter Lukas Jung musikalisch gestaltet.