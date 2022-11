Sonnenfeld in Bruck ist Vorbild-Anlage

Die imposante Anlage erstreckt sich über 5,5 Hektar im Osten der Stadt. Direkt neben der Autobahn wurde das Forschungsprojekt "Sonnenfeld" von Energiepark und EWS Consulting errichtet. Gefördert wird es im Rahmen des Prjekts „Muster- und Leuchtturmprojekte Photovoltaik“ des Klima- und Energiefonds. Und als Leuchtturm-Projekt wurde es bei der Eröffnung von allen Seiten gepriesen.

Nur zwei Prozent der Fläche wird für die Halterungen der Photovoltaik-Anlagen aufgewendet. Darunter erstrecken sich auf 18 Prozent Biodiversitätsflächen. Die restlichen 80 Prozent stehen zur landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Eine Form der Mehrfach-Nutzung, die in Österreich einzigartig ist. Allerdings nicht bleiben soll, wie Joachim Payr, Mastermind des Sonnenfelds von EWS Consulting betont: „Wir haben schon zahlreiche Projekte in Niederösterreich, Oberösterreich und Kärnten in Entwicklung. Das nächste wird noch heuer in Niederösterreich gestartet.“

Über die wissenschaftliche Begleitung durch die Universität für Bodenkultur (Boku) werde das flexible System zudem laufend an die neuesten Erkenntnisse angepasst. „Die Fläche ist mit Messsensoren gespickt“, erklärte Payr und erzählte, dass schon in die Entstehung des Sonnenfelds rund 200 Landwirte eingebunden gewesen seien. Dass auch die Landwirte beim Energiepark angesichts dieses Projekts ihre Haltung zur Photovoltaik änderten, bestätigte Michael Hannesschläger, Geschäftsführer der Energiepark GmbH: „Bis vor drei Jahren haben wir gesagt, auf einen Acker stellen wir so etwas nicht. Dann kam Joachim Payr mit seiner Idee.“ Rasch sei den Landwirten klar geworden, dass dies ein Zukunftsthema sei. „Die Mehrfach-Nutzung ist die Lösung für die Zukunft“, so Hannesschläger, der aber auch betonte, dass die Agri-Photovoltaik nur ein Teil der Lösung sein könne. Für die Energiewende brauche es viele derartige Puzzleteile.

Foto: Susanne Müller

Bewirtschaftet wird das Sonnenfeld von Eigentümer Beppo Harrach und dessen Team. Angebaut werden soll dort zu Hälfte biologisch, zur Hälfte konventionell. Verschiedene Kulturen sollen getestet werden, um zu sehen, was mit den Sonnenkollektoren am besten zu bewirtschaften ist. „Wir wollen wissen, was geht“, so Hannesschläger.

Begeistert zeigte sich Ingmar Höbarth vom Klima- und Energiefonds, der das 3,9 Millionen Euro teure Projekt mit 1,5 Millionen Euro gefördert hat. Ganz wichtig sei dabei auch die Einbindung der Bevölkerung. Das Sonnenfeld solle nun „Zahlen, Daten, Fakten liefern, damit wir endlich aus dieser Emotionalisierung herauskommen“, so Höbarth, der betonte: „Die Anlage beweist deutlich, wie perfekt Photovoltaik und die Nutzung agrarischer Flächen aufeinander abgestimmt werden können.“

Dass dies auch auf höchster politischer Ebene so gesehen wird, zeigte die Tatsache, dass sowohl Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) als auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) zur Eröffnung gekommen waren.

Gewessler: „Auftrag ist zu zeigen, dass es geht“

„An der Energiewende führt kein Weg vorbei“, zeigte sich Gewessler angesichts der Klimakrise, aber auch angesichts der aktuellen Energiekrise überzeugt. Wasser, Wind und Sonne würden aber so viel Energie liefern, dass das zu schaffen sei. „Wir müssen innovativ sein und das Sonnenfeld ist dafür ein gutes Beispiel. Diese Form der mehrfachen Nutzung hat ein riesiges Potenzial. Der Auftrag und die Rolle dieses Projekts ist zu zeigen, dass es geht“, so Gewessler.

Als „österreichweites Vorbild“ bezeichnete auch Totschnig das Sonnenfeld und bedankte sich beim Energiepark für seine schon jahrzehntelange Initiative. „Wir haben hier das volle Portfolio an erneuerbarer Energie.“ Die Mehrfachnutzung wie sie beim Sonnenfeld „übererfüllt“ sei, schaffe auch gesellschaftliche Akzeptanz, so Totschnig.

Das Sonnenfeld soll Strom für 1.000 Haushalte liefern. „Gäbe es in jeder zweiten Gemeinde in Österreich nur ein solches Sonnenfeld, würde das 17 Prozent des Gesamtstromverbrauchs decken. Es wäre so einfach“, meinte zum Abschluss Joachim Payr.

