Senioren pflanzen Bäume in Hainburg

Für jedes Mitglied einen Baum: Der Seniorenclub kreativ hat 120 Wintereschen angekauft, diese wurden am Freitag in der Donau ausgesetzt. „Wir wollen so einen kleinen Beitrag für unsere Kinder und Enkelkinder leisten“, berichtet Obmann Toni Zimmermann. Die Kosten betrugen rund 2.000 Euro, die Mittel stammen aus der Zuwendung der „Liste Hainburg“, die nach ihrer Auflösung ihr restliches Vermögen auf den Seniorenclub kreativ und die „Kulturerbe-Gesellschaft“ aufgeteilt hat.

„Wir haben eine Baumart ausgesucht, die in die Au passt, Förster Stefan Pinkl hat uns beraten“, sagt Zimmermann. Die Setzlinge lieferte Gartengestaltung Maso aus Engelhartstetten. „Namens der Stadt danke ich dem Seniorenclub, der den Umweltgedanken aufgegriffen hat und zeigt, dass auch die ältere Generation auf die Zukunft schaut“, erklärt Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP).

Mitglieder des Seniorenclubs kreativ setzen einen Baum: Ernestine Pribil, Gabi Schmid, Elisabeth Kammlander und Kamil Rényi. Foto: NÖN, Rittler

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.