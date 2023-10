Petronell-Carnuntum: 20.000 Euro für Kinder und Bedürftige

Der Gemeinderat hat ein Budget in Höhe 20.000 Euro beschlossen, um Kinder und bedürftige Petronellerinnen und Petroneller zu unterstützen. „Unter dem Motto: ,Eine warme Mahlzeit am Tag´ wird das Essen im Kindergarten und in der schulischen Nachmittagsbetreuung künftig um zwei Drittel billiger“, erklärt Bürgermeister Martin Almstädter (SPÖ), auf dessen Initiative der Beschluss gefasst worden war. Im Detail: Im Kindergarten kostet ein Essen derzeit 4,50 Euro, nun nur mehr 1,50 Euro, die Differenz zum bisherigen Portionspreis bezahlt die Gemeinde. Das gleiche gilt für die Verpflegung in der schulischen Nachmittagsbetreuung (1,50 statt 4,90 Euro). Die Verpflegung für die Kinder wird vom Unternehmen „Die Mändscha kochen“ aus Rohrau geliefert und wurde erst vor Kurzem mit der „Vitalküche“-Plakette in Silber ausgezeichnet. Die Aktion läuft ab November dieses Jahres bis einschließlich März 2024. „Gerade Familien treffen die Mehrkosten über die Wintermonate hart, denn sie haben meist keine Chance, ihre Ausgaben zu kürzen“, führt Almstädter aus.

Das gelte ebenfalls für bedürftige Mitbürger, konkret die Bezieher von Ausgleichszulage oder Mindestsicherung. Sie sollen als Unterstützung Petronell-Gutscheine im Wert von 50 Euro erhalten. Diese würden nach Antrag auf dem Gemeindeamt persönlich übergeben, die nötigen Nachweise, nämlich für den Bezug der Ausgleichszulage oder der Mindestsicherung, und ein Hauptwohnsitz in Petronell-Carnuntum, müssten vorgelegt werden. „Hier wollen wir als Gemeinde ebenfalls bis Ende März über den Winter helfen“, so Almstädter.