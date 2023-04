Landgarten in Bruck startet mit neuem großen Ausbau

Gerade einmal sieben Jahre ist es her, dass die neue Produktionsstätte von Landgarten in der Färberstraße eröffnet wurde. Nun wurde der Spatenstich gesetzt für die erste von drei weiteren Ausbaustufen. „Wir haben wieder etwas zu feiern. Der Landgarten geht in seine vierte Ausbaustufe“, freute sich Landgarten-Gründer Herbert Stava bei der Spatenstich-Feier. Vor 37 Jahren hat er mit Johannes Strobl begonnen, mit der Sojabohne als Snack zu experimentieren.

Im ersten Schritt sollen nun zu den 2.500 Quadratmetern Betriebsgrund weitere 1.800 hinzukommen. Dadurch sollen statt der derzeit 450 Tonnen künftig 2.000 Tonnen an schokolierten Snacks produziert werden können. Zusätzlich wird das Lager von 2.000 Paletten-Stellplätzen auf 3.000 erweitert. Dort entsteht auch mehr Platz für Rohware wie die Bio-Sojabohnen, Bio-Sonnenblumen oder -Kürbiskerne. Der Ausbau der Verpackung soll es möglich machen, in Zukunft 28 Millionen Bio-Snack-Beutel zu verpacken. Hierfür ist die Fertigstellung bis 2024 geplant. Umgesetzt werden soll „alles, was Bruck bauen kann“, von Brucker Unternehmen, wie Stava betont.

Weitere Pläne für Besucher-Erlebniswelt und Verlagerung des Büros

„Die weiteren Teile sind schon in unseren Köpfen“, gibt Stava aber auch einen Ausblick auf das, was sonst noch geplant ist. Es soll nämlich noch eine weitere Ausbaustufe für eine Bio-Erlebniswelt, sowie in weiterer Folge die Verlagerung des Büros von der Altstadt in die Färberstraße erfolgen. „Bis zu meinem 66. Geburtstag wäre ich gerne fertig“, so Stava.

Sehr erfreut über die Ausbaupläne zeigt sich auch Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), der mit Stava schon die Schulbank gedrückt hat. „Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, dann ziehst du es auch durch“, weiß Weil.

Derzeit beschäftigt Landgarten mehr als 80 Mitarbeiter und exportiert Bio-Snacks in weltweit mehr als 30 Länder. Produziert wird alles an den beiden Standorten in Bruck. Die Snacks gibt es in süßen und salzigen Varianten, immer bio, palmölfrei und mit Schokolade in fairer Qualität nach eigener Rezeptur.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.