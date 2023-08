Prellenkirchen: Weinwanderung mit Dorli Muhr

Den Wein dort erleben, wo er wächst: Das steht am 18. August bei Dorli Muhr in ihrem Weingut in Prellenkirchen auf dem Programm. Dabei soll die Top-Lage Spitzerberg den Teilnehmern auf einer Wanderung mit anschließender Verkostung „erlebbar“ gemacht. Der Spitzerberg, eine Erhebung im Osten der Region, die auch einer artenreichen Fauna und Flora ein Zuhause bietet, ist in drei und an manchen Stellen in vier Geländestufen unterteilt. „Der Unterschied im Geschmack ist enorm“, berichtet Dorli Muhr. Die Trauben werden von den verschiedenen Stufen ausgewählt, nach Rebalter und ganz oben am Spitzerberg auch noch nach einzelnen Parzellen getrennt.

Das Zusammenspiel aus Boden und Wein sei überaus spannend. „Wir starten um 17 Uhr vom Weingut und wandern auf den Spitzerberg, wo wir die unterschiedlichen Bodentypen, die jungen und die alten Reben und verschiedene Rebsorten inspizieren“, so Muhr. Um 19 Uhr werden dann im Weingut die Weine aus diesen Rieden verkostet. Mehr Infos unter: dorlimuhr.at/events