Riesen-Andrang bei Street Food Festival in Bruck

Auf das European Street Food Festival, das am Wochenende am Brucker Hauptplatz gastierte, war so ein Andrang, dass offenbar sogar die Veranstalter etwas überrascht waren. Von früh bis spät herrschte bei herrlichem Frühlingswetter ein Gedränge zwischen den einzelnen Ständen, bei denen es von Burgern über Wraps bis hin zu Süßem aus verschiedensten Ländern der Welt zu verkosten gab. Eine Wiederholung wurde bereits angekündigt.

