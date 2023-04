Power-Akrobatik in der Papierfabrik Klein-Neusiedl

„Abgefahren“ lautet der Titel einer Varieté-Show, die am Freitagabend in der Papierfabrik ihre Österreich-Premiere feierte. Und der Titel hätte nicht passender gewählt werden können für das, was die fünf befreundeten Akrobaten vor der Kulisse einer Garage dem Publikum vorsetzen. Da lässt Regisseur und Moderator Adrian de Greef seine Diabolos durch die Luft wirbeln, während Robert Choinka als Automechaniker mit Reifenstapeln jongliert. Rosalie Held wirbelt hoch oben am Luftring, Dustin Waree rast als Rock-Star auf dem Einrad die Treppe rauf und runter und Ihor Yakymenko setzt mit Saltos an einem Mast gleichsam die Schwerkraft außer Dienst.

Doch mit rasanter Akrobatik allein ist es noch nicht getan. Denn das Quintett kann etwa auch als ausgebildete Cellisten mit Witz überzeugen, die Beethovens 5. Symphonie mit „Ice Ice Baby“ des US-Rappers Vanilla Ice vermischen und zu dritt einen Bolero auf einer Bassgeige intonieren, bis diese zu brennen beginnt.

Fünf Jahre lang werkte die Truppe an dieser abendfüllenden Show, deren Erfolgsgeheimnis „unsere Freundschaft und Verbundenheit über viele Jahre“ ist, erklären die beiden Leader des Ensembles, Adrian de Greef und Robert Choinka. Freundschaftlich verbunden sind die beiden auch mit dem Betreiber des „Papierfabrik Varieté Theater“, Marc Dorffner, der ebenfalls die Artistenschule Berlin besuchte.

