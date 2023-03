Varieté-Tempel in Klein-Neusiedl

„Wir wollen das Varieté als gehobene Unterhaltungsshow etablieren“, lautete der Plan des Artisten-Ehepaares Seraina und Marc Dorffner, das in den vergangenen zwei Jahren in der ehemaligen, rund 330 Jahre alten, Papierfabrik ein modernes Theater einrichtete (die NÖN berichtete). Dementsprechend groß war die Neugierde des Publikums, was daraus geworden ist. Am vergangenen Freitagabend wurde die neue Spielstätte mit der Artistik-Show "Ein * Motel" offiziell eröffnet.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Es war eine schwungvolle Show mit viel Witz, fetziger Musik und vor allem atemberaubender Akrobatik. In einem kleinen Motel quartieren sich Artisten ein und sorgen dort für ein spektakuläres Durcheinander. Hausherr Marc Dorffner sorgt als unwilliger Page für Lacher und lieber als Jongleur für Staunen. Seine Gattin Seraina Dorffner tanzt als Zimmermädchen mit den Hula Hoop-Reifen und schwebt als Luftakrobatin direkt über dem Publikum. Milu Chuh wandert gegen die Schwerkraft an Stangen hoch, das „Duo Cardio“ glänzt mit artistischer Körperbeherrschung und Hoteldirektorin Shosha Lilienthal beweist auch am Trapez Sängerqualitäten.

Am Ende gab es stürmischen Applaus des restlos begeisterten Publikums in Niederösterreichs erstem Varieté-Theater. Die Show wird noch bis 26. März jeden Freitag, Samstag und Sonntag gezeigt. Tickets unter www.papierfabrik-variete.com.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.