Brucker Musikschule bekommt eigene Orgel

„Die Orgel hat als Instrument extrem viel Potenzial“, weiß Musikschul-Direktorin Serafia Myriknopoulou. Bisher verfügte die Schule allerdings über keine eigene Orgel. Gespielt konnte daher nur in den Kirchen und im Marienheim werden. Eine großzügige Spende von Kampel Kran-Gründer Franz Kampel hat dies nun geändert. Kampel ist selbst leidenschaftlicher Organist und wünscht sich daher auch Nachwuchs, der das Instrument lieben und spielen lernt und über kurz oder lang auch in den Kirchen der Umgebung als Organisten tätig sein möchten. Zu diesem Zweck hat er der Anton Stadler Musikschule eine digitale Orgel im Wert von rund 7.400 Euro gespendet.

In der Musikschule und bei der Stadtgemeinde ist die Freude darüber groß. „Wenn wir eine Orgel in der Schule haben, kann man damit viel mehr Kinder ansprechen. Wir sind sehr dankbar für dieses wunderbare Geschenk“, so Myriknopoulou, die betont, dass es nun einfacher ist, die Kinder „herausfinden zu lassen, wass dieses Instrument alles kann.“ Der Klang der digitalen Orgel sei sehr gut. „Der moderne Instrumentenbau ist so weit entwickelt, dass dadurch auch solche Instrumente zugänglicher werden.“