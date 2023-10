Brucker Bühne-Charity spielte sagenhafte 29.249 Euro ein

„Alles begann 1999“, erzählte Obfrau-Stellvertreter Peter Windholz in aller Kürze noch einmal die Geschichte der „Kalendergirls“, die sich für einen Aktkalender fotografieren ließen, um Spenden für das Krankenhaus zu sammeln, in dem ein geliebter Mensch wegen Krebs behandelt wurde. Das Theaterstück, das aus dieser wahren Geschichte entstanden ist, führte die Brucker Bühne heuer auf und machte daraus eine Charity-Aktion zugunsten der Mobilen Kinderkrankenpflege (MOKI).

„Ich wollte nach dem plötzlichen Ableben unseres Obmanns Christian Vymetal alles hinschmeißen“, erinnert sich Obfrau Petra Pschill. Im Nachhinein sei sie nun unendlich froh, dass die Brucker Bühne dieses Stück auf die Bühne brachte. Denn, die Spendenfreudigkeit und Anteilnahme des Publikums habe letztendlich alle überwältigt. Nicht nur die hochpreisigen Karten für das All-Inclusive-Angebot an Theater plus Kulinarik gingen weg wie die warmen Semmeln, die Menschen kauften auch die eigens erstellten Kalender und spendeten noch zusätzlich großzügigen Summen. Alles in allem kam dabei der beachtliche Spendenbetrag von 29.249,51 Euro zusammen, den die Brucker Bühne nun zu gleichen Teilen an die niederösterreichische und die burgenländische Organisation von MOKI überreichte. „Ich sage ein herzliches Dankeschön im Namen der Familien, die wir betreuen. Wir sind überwältigt“, bedankte sich MOKI Burgenland-Geschäftsführerin Doris Zoder-Spalek, die mit ihrer niederösterreichischen Kollegin Renate Hlauschek den Spendenscheck entegegennahm.

MOKI ist ein gemeinnütziger Verein, der die Eltern von schwer kranken und behinderten Kindern bei deren Pflege und Betreuung unterstützt.