Brücke im Brucker Harrachpark wird nun erneuert

Schon seit dem letzten Sommer war die Brücke, die auf dem Weg vom Parkeingang bei der Lebenshilfe zum Pavillon über das Gewässer führt, für Kraftfahrzeuge gesperrt. Kurz davor hatte der Gemeinderat die Erneuerung der Brücke beschlossen. Die Holzkonstruktion sei bereits morsch und müsse daher neu errichtet werden, hieß es damals. Die Nutzung sei aber bis auf Weiteres für Fußgänger und Radfahrer weiterhin möglich. Damals hatte man sich darauf geeinigt, die neue Konstruktion aus Lärchenholz anfertigen zu lassen, da dies widerstandsfähiger und haltbarer sei.

Die Vergabe erfolgte bereits letzten Sommer an die Zimmerei von Michael Braun mit einem Auftragswert von 16.600 Euro plus Steuer. Ein Betrag in dieser Höhe würde normaler Weise keine Behandlung im Gemeinderat, sondern lediglich im Stadtrat erforderlich machen. Allerdings war das Vorhaben letztes Jahr nicht budgetiert und musste daher im Nachtragsvoranschlag vorgesehen werden.

Nun soll allerdings auch die komplette Tragkonstruktion erneuert werden. „Nach einer statischen Untersuchung hat sich gezeigt, dass auch das Fundament neu gemacht werden muss“, erklärt Weil. Die nötigen Teile seien nun alle vorhanden. Mit den Arbeiten wurde am Montag begonnen. Die Brücke soll dafür bis voraussichtlich August gesperrt bleiben.