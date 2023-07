Zweiter „Wüst Family Day“ in Mannersdorf war voller Erfolg

Mittlerweile ist die Veranstaltung eine Institution und bietet für groß und klein allerlei Spiel, Spaß und Unterhaltung. Eine Neuerung war dieses Jahr, dass die meisten Aktivitäten direkt auf dem Areal des Klosters St. Anna stattfanden. Ein bunter Reigen an spannenden und lustigen Aktivitäten reichte von Aktivitäten mit den Such- und Bergungshunden des Roten Kreuzes, über Bogenschießen, einem Trommel-Workshop, einer Hüpfburg, sowie einer Schminkstation, die von den „Kinderfreunden Mannersdorf“ betreut wurde, bis zu zu einer „Kampfarena“ und dem allseits beliebten „Holi Farbfest“. Initiiert und organisiert wurde das Familienfest von den engagierten Damen, trotz hoher Temperaturen kamen besonders viele Eltern samt Nachwuchs um sich am Spektakel in freier Natur zu erfreuen. Erfreut zeigte sich auch Organisatorin und Leiterin des Jugendzentrums Mannersdorf, Sandra Murr: "Dank der wunderbaren Unterstützung des Naturparkvereins Mannersdorf und zahlreicher anderer Mitwirkender hat alles wunderbar geklappt und das Fest ist bei den BesucherInnen großartig angenommen worden, sodass wir auf alle Fälle planen, die Aktion nächstes Jahr wieder zu starten", so die engagierte Sozialarbeiterin.