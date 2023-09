„Ferienspiel“ der VP-Sommerein war voller Erfolg

Auch heuer konnten die Organisatorinnen des „Ferienspiels“, Gemeinderätin Maria Rebsch und Katrin Weiss, wieder über 50 Kinder für unterschiedliche Aktivitäten im Juli und August begeistern. So war etwa bei einem Bastelnachmittag die Fantasie und Kreativität der Kinder gefragt und bei einem Besuch beim Leithaberger Bio-Imker Alexander Pillitsch lernten sie nützliche Informationen über die Bienen und konnten dabei sogar, geschützt durch Imkeranzüge, eine Bienenkönigin erspähen. Aufgrund der schlechten Wetterlage an einem der Ferientage wurde kurzerhand umdisponiert und ein spannender Ausflug zur Burg Forchtenstein im Burgenland organisiert. Nachhaltigkeit und Upcycling standen auch auf dem Programm, bei dem die Kinder aus gesammelten Blechdosen und Schraubverschlüssen kunstvolle Tiere-Dekorationen für den Garten bastelten. Das Highlight und den krönenden Abschluss bildete der „Vereinsnachmittag“, bei dem die zahlreichen TeilnehmerInnen unter anderem Musikinstrumente ausprobieren, Ausrüstungen der örtlichen Feuerwehr und des Brucker Roten Kreuzes erproben und sich in diversen Sportarten, wie etwa Tennis oder Eisstockschießen versuchen konnten. Zum Ausklang gab es für alle Kinder noch ein Eis von VP-Obfrau Christine Besser. Die engagierte Politikerin dazu: „Ich möchte mich vor allem bei den beiden Organisatorinnen, die stets mit neuen Ideen, nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern begeistern, herzlich bedanken. Mein Dank gilt aber auch allen Beteiligten, für Ihr Engagement und ein gelungenes Ferienspiel.“