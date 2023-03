Brucker SPÖ setzt einen Schwerpunkt auf Kinderbetreuung

Die SPÖ-Stadtpartei traf sich zu einer zweitägigen Arbeitsklausur im Pannonia Tower in Parndorf. Inhaltlich wurden die Themen der nächsten Monate besprochen. Aktuell steht der Rechnungsabschluss der Stadt ab nächster Woche zur öffentlichen Einsichtnahme zur Verfügung.

„Wir haben viel vor in den nächsten Jahren für die Stadt Bruck und Wilfleinsdorf“, erklärt Stadtchef Gerhard Weil. Auf NÖN-Anfrage gibt SPÖ-Klubsprecher Josef Newertal einen Einblick in die konkreten Themen, die bei der Klausur abgesteckt wurden. Zum einen seien dies die Veranstaltungen der nächsten Monate, wie der Fackelzug oder das Familien-Picknick gewesen. Zum anderen seien vor allem jene Themen besprochen worden, die die Stadt in den nächsten Monaten und Jahren beschäftigen werden.

So gingen die SPÖ-Mandatare etwa auf die Details der Boehringer-Ingelheim-Ansiedelung ein. Ein wichtiger Schwerpunkt werde aber auch der Kindergarten-Zubau in der Höfleinerstraße und in weiterer Folge die Errichtung des neuen Kindergartens bei der Volksschule Fischamenderstraße sein (die NÖN berichtete). „Allgemein haben wir uns auch der Tatsache gewidmet, dass die Nachfrage an Plätzen in der schulischen Nachmittagsbetreuung steigt. Wir sind natürlich bestrebt, den Bedarf decken zu können“, so Newertal, der in dem Zusammenhang auch erneut darauf verwies, dass es hilfreich wäre, wenn die Landeskindergärten die Nachmittagsbetreuung kostenlos anbieten würden, wie das in Wien und dem Burgenland der Fall ist.

