Cowboys und Line-Dance beim Countryfest in Enzersdorf

Bei bestem Sommerwetter fand am Samstag zum bereits 23. Mal das Countryfest der SPÖ in Enzersdorf statt. Zahlreiche Besucher pilgerten dafür zur Festwiese in der Mittergasse. „Wir sind froh, dass wir mit 'New West' einer der besten österreichischen Countrybands für unser Fest gewinnen konnten“, hielt Parteivorsitzender Michael Grill fest. Wie es sich für ein Countryfest gehört, wurde vor der Bühne eine Tanzfläche für Line-Dance-Einlagen aufgebaut.

Zudem bot die Veranstaltung für jeden Besucher etwas: Die Kleinsten hatten Gefallen an der Rutsche und der Luftburg, Erwachsene konnte beim Schießstand ihr Glück versuchen und für Eisliebhaber gab es handgefertigtes Eis der „Eismacher“ aus Mannersdorf. Neben Burgern und Würstel wurden auch Langos und Pommes angeboten. Aufgrund der enormen Hitze war der Run auf den Getränkestand wenig überraschend besonders groß.