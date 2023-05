Brucker Gymnasiasten greifen zum Badminton-Schläger

Ähnlich dem Tennis wird Badminton zu zweit oder zu viert gespielt. Neben dem Badmintonschläger gehärt dazu aber ein sogenannter Federball. Und diese Sportart stand nun im Brucker Gymnasium vier Tage lang im Mittelpunkt des Bewegungs- und Sportunterrichts. Unter der fachlichen Leitung von Michael Steiner und Ronald Langthaler vom Österreichischen Badmintonverband (ÖBV) erlernten die Schülerinnen und Schüler rasch die Grundtechniken und Regeln dieser bewegungsreichen und koordinativ anspruchsvollen Sportart. Die Idee, diese Sportart in der Schule vorzustellen, ging vom ÖBV in Zusammenarbeit mit Badminton Wiener Neustadt aus und wurde von den Sportlehrern des Gymnasiums in Bruck aufgenommen.

Letztendlich waren die Lehrer genauso begeistert wie die Schüler. „Sehr rasch merkten die Jugendlichen, dass es bei Badminton doch um einiges flotter zur Sache geht und mehr Technik erforderlich ist als beim altbekannten „Federball“, ist etwa Sepp Puchinger froh über das Angebot der fundierten Ausbildung. Jedenfalls trainierten die Kids fleißig, um möglichst bald mit viel Ehrgeiz im Einzel und Doppel die ersten Matches zu spielen. Auch die Trainer waren von dem Projekt angetan. „Wir hatten hier beste Voraussetzungen und hohes Interesse der Schüler: innen. Das motiviert uns auch weiterhin, Badminton in die Schulen zu tragen und die Jugendlichen für Schulwettkämpfe oder sogar für den Beitritt zu einem Verein zu begeistern“, war Michael Steiner als staatlich geprüfter Instruktor und Vizepräsident Wettkampfsport des ÖBV begeistert. Und das Gymnasium Bruck ist um eine attraktive Sportart reicher. „Wir sind gut mit Badmintonschlägern ausgestattet und können in Zukunft im Sportunterricht eine auch für die spätere Freizeit leicht anwendbare Sportart anbieten“, war der einhellige Tenor nach den Ausbildungstagen.

