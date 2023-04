Aktionstag „Stadtmauer“ in Hainburg/Donau

In den elf niederösterreichischen Stadtmauerstädten, neben Hainburg an der Donau sind das Drosendorf, Eggenburg, Groß-Enzersdorf, Horn, Laa an der Thaya, Marchegg, Retz, Waidhofen an der Thaya, Weitra und Zwettl - gibt es am 23. April, dem „Aktionstag Stadtmauer 2023“, einiges zu erleben. Entdeckungstouren, Stadtmauerrundgänge und kostenlose Führungen bieten Einheimischen und Gästen eine spannende Reise in die bewegte Vergangenheit.

Stadtmauern stiften auch heute noch Identität

„Stadtmauern spielen bis heute eine wichtige Rolle in der Identität vieler Städte und Gemeinden. Einst ein Symbol der Sicherheit und Stärke, ist die Stadtbefestigung ein wertvolles kulturhistorisches Erbe“, erklärt Stephan Pernkopf, stellvertretender Landeshauptmann (ÖVP). Der Aktionstag werde durch das Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher ermöglicht.

„Audioguides“ begleiten auf den Rundgängen

Das Programm der elf Städte am „Aktionstag Stadtmauer 2023“ ist vielfältig. Es reicht von einer „Entdeckungstour um die Stadtmauer“ in Drosendorf an der Thaya, über eine kostenlose Führung durch „Das unterirdische Horn“ bis zu einer spannenden Reise ins Mittelalter und einem „Rundgang entlang der mittelalterlichen Stadtmauer“ in Hainburg an der Donau. Darüber hinaus stellen die Städte Audioguides auf der kostenlosen Smartphone-App, der „Hearonymus App“, zur Verfügung und begleiten so entlang eines Spazierganges zu den Sehenswürdigkeiten: dem mächtigen Wienertor, dem Ungartor und dem Fischertor, den Türmen und Mauern, altehrwürdige Zeugen von Kriegen, Belagerungen und Schlachten und dem Leben in Friedenszeiten in der ummauerten Stadt.

Aktionstag soll auf kulturhistorisches Erbe hinweisen

Die Idee der Stadtmauerstädte ist 2001 in einem Arbeitskreis der NÖ Stadterneuerung in Drosendorf entstanden. „Mit dem Aktionstag wollen wir auf das bauhistorisch und kulturelle wertvolle Gut der noch erhaltenen Stadtmauern in den Mitgliederstädten hinweisen. Wir freuen uns, wenn sowohl Einheimische als auch Gäste an den Führungen teilnehmen.“ ergänzt Obfrau Helga Thenmayer, Obfrau des Vereins „Stadtmauerstädte Niederösterreich“.

