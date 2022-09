Bei Rundgängen in Hainburg an der Donau Geschichte erleben

Auch im September können Besucher die bewegte Geschichte von Hainburg/Donau im Rahmen einer Stadtführung entdecken. Auf dem Programm stehen nicht nur besondere Führungen für Kinder und Familien, sondern auch eine Vollmondführung mit Gruselfaktor und ein Ausflug auf den Braunsberg.

"Mit Betty Bernstein ins Mittelalter" ist eine Führung für Kinder: Mit einer edlen Damen besuchen die Teilnehmer die geheimen Winkel und Gassen der Mittelalterstadt und hören spannende Erzählungen über den wertvollen Bernstein und den Alltag in einer mittelalterlichen Stadt. Nächster Termin: 3. September um 14 Uhr.

Zum letzten Mal in dieser Saison geht es am 4. September um 16 Uhr "Auf Rupert´s Schwingen durch Hainburg". Hoch oben auf dem Halterturm hat Rupert, der kleine Turmfalke, die beste Aussicht auf die Welt der Ritter und Kaufleute.

"Mit Kater Gino auf Spurensuche": Mit einer edlen Dame und ihrem Gehilfen, dem schlauen Kater Gino, entdecken Kinder die Mittelalterstadt. Am Ende der Tour ist eine große Mutprobe zu bestehen. Nächster Termin: Samstag, 17. September um 14 Uhr.

Treffpunkt für alle Führungen ist das Gäste-Informationsbüro in der Ungarstraße 3.

Mutige Kinder und Erwachsene werden von der "Vollmondführung" begeistert sein: Nur der Mond und unsere Laternen erhellen die dunklen Gassen und geheimnisvollen Plätze der Mittelalterstadt. Schaurige Geschichten erwecken die Vergangenheit und – mit etwas Glück – auch die alten Gespenster zum Leben. Etwas Mut und Lust am Unheimlichen gehören bei dem Rundgang dazu. Der Rundgang endet im Hof des Rathauses mit einer Erfrischung. Nächster Termin: Samstag, 10. September um 20 Uhr

Treffpunkt: Haydnbrunnen auf dem Hauptplatz in Hainburg/Donau.

Die beliebten Stadtrundgänge – „Komm‘ mit in‘s Mittelalter!“ finden jedes Wochenende (Freitag, Samstag und Sonntag) jeweils um 14 Uhr statt. Nächste Termine: 2., 3. und 4. September.

Die erlebnisreiche Rundwanderung "Facettenreicher Braunsberg" mit herrlichem Ausblick bietet interessante Informationen und Freude an Bewegung. Spaß am Erforschen und ein paar nette „G’schichteln“ machen diese Wanderung zu einem Erlebnis. Termine: Sonntag, 11. September und Samstag, 24. September, Treffpunkt um 10 Uhr beim Donaucafé in Hainburg/Donau. Ausrüstung: feste, geschlossene Schuhe, Regenschutz und Getränke.

