Feuerwehr Hainburg empfing Kameraden aus Deutschland

Im Zeichen der Partnerschaft Hainburg-Rodgau stand die „Verschwisterungsfeier“ der Feuerwehren am Samstag in der Kulturfabrik. Wie die Städte sind die Feuerwehr Hainburg und die Feuerwehr Nieder Roden (heute Standortfeuerwehr Süd der Feuerwehr Rodgau) seit 50 Jahren verbunden. „Auch wenn 800 Kilometer zwischen uns liegen, tauschen wir uns regelmäßig aus“, erklärte Hainburgs Kommandant Christian Edlinger. Er appelliere an die Jugend, die Partnerschaft fortzusetzen, ein Gegenbesuch in Deutschland sei für nächstes Jahr bereits geplant.

Nach Corona ist es schön, wieder einmal hierher zu kommen Hans Gerschner vom Feuerwehr-Verein Nieder Roden

Seit der Gründung im Mai 1973 hatten einander Vertreter beider Wehren regelmäßig getroffen. „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, jetzt ist es schön, wenn wir wieder hierher kommen konnten“, meinte Hans Gerschner vom Feuerwehr-Verein Nieder Roden. Anlässlich des Besuches hatte die Feuerwehr Hainburg für die Gäste ein Besuchsprogramm organisiert. „Es war phänomenal und hat großen Spaß gemacht, es ist uns ein Anliegen, die Partnerschaft in die Zukunft weiterzutragen“, so Rodgaus Bürgermeister Max Breitenbach (unabhängig). Dass die Verbindung weiterhin gepflegt werde, wünschte sich auch Hainburgs Vizebürgermeisterin Silvia Zeisel (ÖVP).

Im Rahmen der Feier wurde auch eine Gedenkminute für Karoline Riedmayer gehalten. Die Hainburger Ehrenringträgerin, 2020 im 94. Lebensjahr verstorben, war als Obfrau des Hainburger Partnerschafts-Ausschusses jahrzehntelang treibende Kraft der Städtepartnerschaft gewesen.

Zum Zeichen der Verbundenheit unterzeichnen Hans Gerschner (l.) und Christian Edlinger eine neue Partnerschaftsurkunde. Foto: NÖN, Josef Rittler

