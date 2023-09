Zillenfahrer des Bezirks Bruck erreichen Topplätze bei Bundesbewerb

Bereits zum dritten Mal haben sich die besten Zillenfahrerinnen und Zillenfahrer Österreichs beim Bundeswasserwehr-Leistungsbewerb gemessen. Der diesjährige Bewerb fand am Samstag in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring (Bezirk Leibnitz) statt und wurde auf der Mur ausgetragen.

Für unseren Bezirk konnten vor allem die ZillenfahrerIinnen und -fahrer aus WildungsmauerTop-Platzierungen erringen: So erreichte Otto Zehetbauer den erste Platz im Zillen Einer mit Alterspunkten, Rainer Landman den zweiten Platz im Zillen Einer, und das Team Landman und Zehetbauer den zweiten Platz in der Kategorie Zillen Zweier Silber.

Dominik Lukesch von der Feuerwehr Maria Ellend landete im Zillen Einer auf dem starken vierten Rang. Auch die Frauen waren vorne mit dabei: Nicole Lukesch und nadine Falkensteiner errangen jeweils den dritten Platz bei Zillen Frauen Bronze und Silber.