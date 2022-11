Brandalarm in Bad Deutsch-Altenburg wegen Mikrowelle

Zu einem Zimmerbrand in der Wienerstraße in Bad Deutsch-Altenburg kam es am Montag kurz vor 18 Uhr. Die Feuerwehren Bad Deutsch-Altenburg und Petronell-Carnuntum rückten daraufhin aus. Rasch konnte durch einen Atemschutztrupp festgestellt werden, dass starker Rauch aus einer defekten Mikrowelle strömte. Das Gerät wurde daraufhin ausgebaut und die Wohnung belüftet. Der Einsatz dauerte gut eine Stunde.

Heute kurz nach 6 Uhr in der Früh wurde erneut Alarm gegeben. Ein Brandmelder in einem Zimmer des 5. Stock eines Hotels in Bad Deutsch-Altenburg hatte ihn ausgelöst. Nach einer Kontrolle des Zimmers, unter anderem mit der Wärmebildkamera, konnte keine Gefahr erkannt werden, weshalb es für die Feuerwehr Bad Deutsch-Altenburg weiter nichts zu tun gab.

