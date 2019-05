Der schriftliche Teil der Matura ist vorbei, die mündliche steht noch bevor. Gut zehn Prozent aller Maturanten in Österreich nutzen zum Lernen die App „eSquirrel“.

Entwickelt wurde diese App vom Brucker Pfadfinderleiter Michael Maurer. „Ich habe ehrenamtlich Pfadfinderleitern Slowakisch unterrichtet. Beim Unterricht überlegte ich, wie ich meine Schüler dazu motivieren kann, auch zwischen den wöchentlichen Unterrichtseinheiten ein bisschen zu wiederholen, Vokabeln zu lernen und Grammatik zu üben“, erzählt Maurer, wie alles angefangen hat.

Die Idee war, dass das Lernen möglichst spielerisch und ohne viel Aufwand vonstattengehen sollte. Lernduelle, die in kurzen Pausen einfach zwischendurch gespielt werden können, sollen zum Pauken anspornen. „Alle digitalen Übungseinheiten sollten aber auch optimal auf das Schulbuch abgestimmt sein, das wir verwendeten, damit die Schüler nicht mit Übungen konfrontiert werden, die viel zu schwierig oder zu leicht sind“, schildert Maurer. Erste Gespräche mit Schulbuchverlagen zeigten schnell, dass die Idee auch wirtschaftlich umsetzbar sein könnte „und so startete ich das Unternehmen eSquirrel“, sagt Maurer.

App zählt bereits 20.000 Nutzer

Von Anfang an und immer noch sind die Brucker Pfadfinder aktiv an der Entwicklung der App beteiligt. Sie evaluieren immer wieder Testversionen und verwenden die App für die Maturavorbereitung in Mathematik. Durch ihr Feedback wisse man, was bei Schülern funktioniert und was nicht, und könne so das Produkt kontinuierlich verbessern. „Zusätzlich dazu unterstützt eSquirrel die Pfadfindergruppe IT-technisch“, erzählt Maurer.

Mittlerweile hat „eSquirrel“ 20.000 Nutzer in Österreich. Es ist in Schulen österreichweit im Einsatz, aber auch das WIFI und das BFI verwenden es für ihre Kurse zur Berufsreifeprüfung in Deutsch, Mathematik und Englisch. „Wir planen eine weitere Verbreiterung unseres Kursangebots sowie weitere Kooperationen mit deutschen und internationalen Schulbuchverlagen“, erzählt Maurer.

Mithilfe des digitalen Eichhörnchens, das auch der Namensgeber für die App ist, kann man sowohl neuen Stoff lernen als auch Erlerntes trainieren. Hauptsächlich sei die App zum Üben gedacht. „Manche Kurse erklären Schritt für Schritt zum Beispiel englische Grammatik, während manche Kurse gezielt auf die Mathematikmatura trainieren, künftig auch mit Erklärvideos zu jedem einzelnen Beispiel“, meint Maurer.

Doch auch für die Lehrer könne die App hilfreich sein. Denn, so betont Maurer, die App solle keinen Lehrer ersetzen, sondern „das lästige Üben beim Lernen unterhaltsamer machen und dem Lehrer viele zeitaufwendige Tätigkeiten abnehmen, wie das Korrigieren von Hausübungen oder Tests. Das macht alles die eSquirrel-App für den Lehrer“, streicht Maurer hervor, dass die App nicht nur den Schülern Erleichterungen bringt.