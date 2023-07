Enzersdorfer Ferienspiel bot Ausflug ins Papierfabrik-Varieté

Es war nur ein kleiner Fußmarsch vom ehemaligen Milchhaus bis zur geschichtsträchtigen ehemaligen Papierfabrik in Klein-Neusiedl, wo das Artisten-Paar Seraina und Marc Dorffner, die Betreiber des neuen „Papierfabrik Varieté“, schon auf die Kinder wartete.

Das Paar öffnete Türen und Tore des mittlerweile extrem beliebten Varieté sodass die Kinder hinter die Kulissen eines Theaters blicken und auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen konnten. Das Ergebnis: leuchtende Kinderaugen.

Organisiert hat diesen Ausflug die ÖVP im Rahmen des Ferienspiels.

Das nächste Highlight für Kinder ist indes schon in Vorbereitung. Nämlich die Kinderolympiade am Sportplatz in Margarethen am Moos und zwar am 27. Juli ab 14 Uhr.