Steiermark Sturz mit E-Bike: Lenkerin aus Bezirk Bruck schwer verletzt

E ine 54-Jährige aus dem Bezirk Bruck an der Leitha kam Sonntagnachmittag, 28. Mai, in Kitzeck im Sausal in der Steiermark mit ihrem E-Bike zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen.