Roland Lukesch vom Haslauerhof in Haslau kann es sich selbst nicht vorstellen, in seinem Restaurant Stornogebühren zu verlangen, findet es aber gut, dass die Problematik thematisiert wird. Ihm zufolge komme es nämlich durchaus vor, dass Gäste bei beispielsweise drei Restaurants Tische reservieren und dann bei zwei davon kurzfristig absagen oder gar nicht kommen.

Schlussendlich bleibe nämlich der Gastwirt auf den Kosten von einem sogenannten „No-Show“ sitzen. Dabei komme es allerdings weniger auf den Wareneinsatz, sondern vielmehr auf die Fixkosten an. „Der Wareneinsatz macht keinen großen Teil aus, aber die Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die Betriebskosten sind in den letzten Jahren viel mehr geworden“, weiß Lukesch. Die Lösung für die Diskussion um Stornogebühren sieht er in einem fairen Umgang zwischen Gast und Wirt. Er hebt hervor, dass der Gast durch entsprechendes Verhalten dazu beitragen kann, dass es gar nicht erst notwendig wird, solche Gebühren einzuführen. „In der Wirtschaft will man einen mündigen Konsumenten. Wir brauchen mündige Gäste. Man muss fair miteinander umgehen, sonst funktioniert es nicht“, sagt Lukesch.

"Gebühren sind nicht notwendig"

Lukesch zufolge seien Stornogebühren in der Gegend aber generell noch kein Thema; er kenne niemanden, der diese einhebt. Auch beim Landgasthof Muhr in Gallbrunn sind Reservierungsgebühren kein Thema. „Die Reservierung funktioniert gut, Gebühren sind nicht notwendig“, sagt Martin Muhr. Hin und wieder komme es vor, dass Gäste, die reserviert haben, nicht auftauchen. „Das passiert aber nicht oft. Wenn doch, dann rufen wir die Gäste an“, erzählt Muhr. Oft stelle sich dann heraus, dass sich diese lediglich im Tag geirrt hätten. „Das kann schon einmal passieren“, meint Muhr. Eine Gebühr zu verrechnen, sei da eine zu drastische Maßnahme.

Obwohl man reserviert hat, dann einfach nicht im Restaurant aufzutauchen, geht für den Schwechater Anwalt Franz Lima gar nicht. „Ich ärgere mich ja auch selbst, wenn jemand ohne abzusagen, einen Termin platzen lässt“, erläutert der Jurist. Gehe sich ein Geschäftsessen oder Ähnliches tatsächlich nicht aus und die Reservierung könne nicht eingehalten werden, sei es selbstverständlich, abzusagen. „Da reicht ja schon ein kurzer Anruf“, unterstreicht Lima. Stornogebühren kann der Jurist jedoch durchaus etwas abgewinnen. „Wenn es ein kleines Lokal ist, könnte das schon Sinn machen“, glaubt Lima.