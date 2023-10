Baustellen-Betrieb auf Göttlesbrunner Strasse und Spillern in Höflein

In zwei Bereichen werden in Höflein derzeit von der Strabag Maßnahmen zur Sanierung der Straßen durchgeführt. In Spillern erfolgt eine Komplettsanierung. Der Asphalt und die Randsteine werden erneuert, der Unterbau auf Setzungen kontrolliert und gegebenfalls ausgebessert. Gleichzeitig überprüft werden Kanal und Wasser. A1 verlegt im Zuge dieser Arbeiten Glasfaserleitung zur Opimierung der Datenübertragung . Die Leitungen sind weniger störanfällig und sollen eine stabile Übertragungsleistung bieten.

Im zweiten Abschnitt in der Göttlesbrunnerstrasse wird punktuell saniert. „Nach über dreißig Jahren müssen wir lediglich Risse und Setzungen ausbessern lassen. Was für die erstklassige Qualität der Fahrbahn spricht“, so Bürgermeister Otto Auer (ÖVP). Veranschlagt sind die Arbeiten mit Kosten von rund 400.000 Euro abzglüglich des Bedarfszuschusses vom Land mit ca. 150 000 Euro. Die Fertigstellung ist für Mitte November geplant.