Volksschule Hainburg tanzt in die Ferien

Im Hof der Volksschule war am Freitag einiges los: mit einem Tanzevent feierten die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrkräften den bevorstehenden Ferienbeginn. Eine Woche lang hatten alle Jahrgänge gemeinsam mit den Choreographen von „Danc´in Schools“ Streetdance zu populären Liedern aus der Hitparade und der letzten Jahrzehnte geübt. „Es gibt viele versteckte Tanztalente, die in so kurzer Zeit unterschiedliche Techniken erlernt haben“, meinte Workshop-Leiter Patrick Jurdic, der auch das Abschlussfest moderierte. Neben den Massenszenen, etwa zu Michael Jacksons „Thriller“, bewiesen auch einzelne Schülerinnen und Schüler Gesangskunst und Beweglichkeit. „Es war toll, die Kinder waren richtig motiviert mitzumachen“, freute sich auch Direktorin Sabine Schodritz. Die beim Tanzen geleerten Kaloriendepots konnten Kinder und Zuseher beim Stand des Elternvereins mit Getränken, Würsteln und Käsesemmeln wieder auffüllen.