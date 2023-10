Hainburg: Nacht der Türme

In der „Nacht der Türme“ am 7. Oktober werden bekannte Bauwerke der Hainburger Stadtbefestigung zur Bühne verschiedener Events. Von 17 bis 22 Uhr haben das Wienertor , der Wasserturm, der Halterturm und das Ungartor geöffnet und bieten den Besuchern jeweils ein eigenes Rahmenprogramm.

Das Wienertor, eines der größten erhaltenen Stadttore Mitteleuropas, beherbergt das Stadtmuseum mit vielen interessanten Exponaten. Jährlich finden Sonderausstellungen zu bestimmten Themen statt, aktuelles Projekt ist die Präsentation aller Zugsgarnituren der ehemaligen Pressburger Bahn im Modellmaßstab H0. Im Ungartor, dem Heim der Seepfadfinder, wird Werner Strobel einen Vortrag über den Hainburger Weinbau, die Winzer und Heurigen in jüngerer Zeit halten. Der Halterturm bietet mit seiner Aussichtsplattform einen großartigen Blick über Hainburg und die Umgebung.

Rosa Pilze am Wasserturm

Die Kulturerbegesellschaft lädt in der „Nacht der Türme“ um 18 Uhr zur Eröffnung einer künstlerischen Intervention von Miriam Laussegger, Sandra Fockenberger und Piero Chiereghin. Kunst und Kultur, Architektur und Natur sollen in Beziehung gesetzt werden, versinnbildlicht durch rosa Pilze, die die alten Steine und Mauern überwuchern und aus den Fenstern hängen. „Sie nähren sich von der Geschichte des Ortes, indem sie Neues und Altes symbiotisch in Beziehung setzen“, heißt in einer Ankündung der Kunstschaffenden. Der geschichtsträchtige Turm sei sowohl architektonisch als auch in seiner variablen Zuschreibung und Nutzung einigen Transformationen unterworfen gewesen: ursprünglich ein Teil der Stadtburgen, diente er der Verteidigung, später wurde er sogar als Wohnraum genutzt.

Heute werde der Wasserturm in Hainburg als Kulturerbe bewahrt und kulturell und künstlerisch belebt. Umgeben von einem einzigartigen Ökosystem, dem Nationalpark Donauauen, vermische sich geschichtsträchtige Architektur mit der Au als ökologisches Symbol. „Nicht nur die historischen Facetten sondern auch aktuelle Themen wie Integration, Ausbeutung, Zusammenleben und globales Klima sind die Lymphe, die diese Pilze am Leben erhalten. Neues und Altes, Architektur und Natur, Tradition und Innovation werden als Elemente in einer symbiotischen Beziehung verglichen und von den Pilzen zersetzt. Ist es die Kunst, die belebt oder die Geschichte, die den Pilz nährt und ihn in seiner besonderen rosa Farbe erstrahlen lässt“, fragen sich die Kunstschaffenden.

Die Umsetzung des Projektes hat bereits vor einer Woche begonnen und findet am 7. Oktoberum 18 Uhr im Rahmen der „Nacht der Türme“ ihren Höhepunkt. Die Kunstinstallation ist bis 23. Oktober auch von außen jederzeit zu besichtigen.