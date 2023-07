Prellenkirchen: Vorstand für Energiegemeinschaft konstituiert sich

Als eine der ersten Gemeinden der Region hat Prellenkirchen die Gründung einer Energiegemeinschaft geplant. Das Ziel eines solchen Zusammenschlusses ist es, Strom sauber und nachhaltig im Ort zu erzeugen und zu verbrauchen.

Konkret bedeutet das, wenn beispielsweise ein Haushalt oder Betrieb in der Gemeinde über eine Photovoltaik-Anlage verfügt, damit Strom erzeugt und verbraucht, kann er als Mitglied einer Energiegemeinschaft allfällige „Überschüsse“ mit den Nachbarn teilen. Der Strom wird nicht ins überregionale Netz eingespeist, sondern bleibt, vereinfacht gesprochen, in der Region. Dadurch können nicht nur die lokalen Stromproduzenten und -bezieher finanziell profitieren, auch das überregionale Stromnetz soll entlastet und die Wertschöpfung soll in der Gemeinde bleiben.

Träger der Energiegemeinschaft ist ein Verein, dessen Vorstand sich vor Kurzem konstituiert hat. Obmann ist Gemeinderat Gerald Dietrich (ÖVP), Stellvertreter Gemeinderat Wolfgang Kiffel (SPÖ), ebenfalls vertreten sind Bürgermeister Johann Köck (ÖVP) und weitere Gemeindefunktionäre. „Wir werden zunächst die eigenen Photovoltaik-Anlagen, wie diejenigen vom Schwimmbad und der Kläranlage, zusammenschließen, und Überschüsse auf die Gemeindebauten aufteilen“, erklärt Gerald Dietrich. Im vierten Quartal dieses Jahren soll dann die Energiegemeinschaft mit privaten Stromerzeugern aus der Marktgemeinde ihre Tätigkeit aufnehmen. „Bis jetzt haben wir 120 Interessenten“, berichtet Dietrich.