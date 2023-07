Gallbrunner Stromnetz wird für die Zukunft fit gemacht

„Der Ausbau der Strom-Infrastruktur ist dringend notwendig und Gebot der Stunde. Wir haben teilweise Ortsteilerweiterungen, wo die Stromversorgung jetzt schon knapp am Limit ist und an Trafostationen aus den 1960er Jahren hängt. Die zusätzliche Einbindung des durch PV-Anlagen erzeugten Stromes bringt zusätzliche Herausforderungen. In einigen Straßenzügen ist die Stromversorgung durch nicht sehr schöne Freileitungen gewährleistet. Im Zuge des Umbaues werden diese Freileitungen durch Erdkabel ersetzt“, so Bürgermeister Johann Laa (ÖVP).

Um die Situation zu verbessern, wird einiges gemacht: So sollen bis August rund 3.300 Meter Mittel- und 3.000 Meter Niederspannungskabel verlegt werden. Des Weiteren wird auch die Breitbandinfrastruktur erweitert und zwei Trafostationen werden errichtet.