Hainburg: Kurator Ernst Jung feiert 70er

Der Kurator der Evangelische Pfarre Bruck-Hainburg, Ernst Jung, feierte seinen 70. Geburtstag. Im Rahmen des Gottesdienstes gratulierte die Gemeinde am Sonntag in der Martin Luther-Kirche. „Wir wünschen unserem Kurator Gottes Segen und weiterhin viel Kraft für seinen Dienst“, sagte Pfarrer Jan Magyar.

Jung war voriges Jahr erneut in sein Amt gewählt worden, das er schon von 2006 bis 2014 innehatte. Er hatte dazwischen auch andere Funktionen wie etwa als Presbyter übernommen. Er stammt aus einem evangelischen Elternhaus, wurde noch in der alten Kirche in Hainburg getauft und in Bruck in der damals neuen Matthäuskirche konfirmiert. Der Jubilar ist schon mehrere Jahre in Pension. Mit seiner Frau Selma hat er Drillinge, eine Tochter und zwei Söhne. Von Beruf Bauingenieur, hat er bei der Renovierung der Kirche in Bruck, letztes Jahr war nach dem Turm das Kirchenschiff instandgesetzt worden, federführend mitgewirkt.„Mit seinem Fachwissen war er immer mein erster Ansprechpartner bei dem Projekt“, so Magyar.

Aufgaben des Kurators sind die Leitung der Pfarrgemeinde gemeinsam mit dem Pfarrer, und die Vertretung nach außen gegenüber der Öffentlichkeit, Behörden und in der Ökumene. Weiters obliegt ihm die laufende Aufsichtspflicht, er ist Ansprechpartner für die Pfarrmitglieder und repräsentiert die Gemeinde auch in diözesanen und gesamtkirchlichen Gremien. Die Amtsperiode beträgt sechs Jahre. Gewählt wird der Kurator vom Presbyterium, dem entspricht in der politischen Gemeinde in etwa der Stadtrat oder der Vorstand.