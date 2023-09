Brucker Pfadfinder starteten mit Sturm ins neue Jahr

Es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn die Brucker Pfadfinder ihren Sturmheurigen veranstalten und damit auch in die Heimstunden des neuen Pfadfinderjahres starten, dann herrscht strahlender Sonnenschein. So auch dieses Mal, als am Freitag zur offiziellen Eröffnung Pfadfinder-Obmann Erwin Wenzel die Fackeln für die Entzündung des Lagerfeuers an Brucks Vizebürgermeister Roman Brunnthaler, Bruckneudorfs Bürgermeister Gerhard Dreiszker, Pfadfinder-Präsident Helmut Salat und Landtagsabgeordneten Otto Auer verteilte. Mit dem Entfachen des Feuers wurde der Sturmheurige wie immer offiziell eröffnet.

„Mir lacht das Herz, so viele Kinder und Jugendliche hier zu sehen. Danke an die Pfadfinder. Ihr leistet Unglaubliches“, dankte Brunnthaler den Pfadfindern für ihren Einsatz. Ins gleiche Horn stießen auch seine Kollegen. „Die Jugendarbeit ist in einer Stadt wie Bruck ganz wichtig“, betonte auch Auer, dass die Pfadfinder hier einen wesentlichen Teil beitragen. Und Dreiszker sprach das Kaiserwetter an: „Ich kenne keinen, der es mehr verdient hätte, als ihr.“ Besonderen Dank an alle Leiterinnen und Leiter und sonstige Aktive der Brucker Pfadfinder sprach auch deren oberster Chef in Niederösterreich, Helmut Salat, aus.