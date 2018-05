ÖBB-Schienenschleifzug ist wieder unterwegs .

Der rund 70 Meter lange Schienenschleifzug ist am 8. und 9. Juni 2018 in Niederösterreich in den Gemeindegebieten von Regelsbrunn und Petronell-Carnuntum sowie in Neusiedl am See im Burgenland unterwegs, um den Schienen mit seinen 2.500 PS ein neues, ideales Profil zu verleihen.