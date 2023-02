Jede Woche Hilfe für 42 Familien

Miete, Strom und Heizkosten belasten das Haushaltsbudget derzeit monatlich stark. Gerade in letzter Zeit hat die Teuerung zahlreiche Menschen aus der Mittelschicht erfasst und die ohnehin prekäre Situation der Geringverdiener abermals verschärft. Viele Menschen in Österreich können sich somit den täglichen Einkauf nicht mehr leisten und sind auf die Ausgabestellen der „Team Österreich Tafel“ des Roten Kreuzes angewiesen – so auch in Mannersdorf und das seit nunmehr zehn Jahren.

Zu Beginn der „Team Österreich Tafel“ in Mannersdorf am 2. Februar 2013 wurden insgesamt neun Familien mit 18 Personen unterstützt. Die Anzahl der KlientInnen hat sich im Laufe der Jahre, und gerade in den letzten Monaten, stark vervielfacht: Zurzeit sind es wöchentlich um die 42 Familien mit 125 Familienangehörigen, die versorgt werden müssen.

Zustande kommen die großzügigen Spenden unter anderem von Supermärkten, die aus diversen Gründen, wie etwa falsche Etikettierungen oder Restposten aus Sonderaktionen, allerlei Produkte des täglichen Bedarfs (inkl. Hygieneartikel) zur Verfügung stellen. Auch Nahversorger wie Bäcker und Bauern geben regelmäßig Grundnahrungsmittel ab, neben der großen Anzahl an Privatpersonen. „Da kann es schon einmal vorkommen, dass jemand 20 kg Mehl vorbeibringt“, freut sich die Pressesprecherin des Roten Kreuzes Schwechat, Daniela Angetter-Pfeiffer und fügt hinzu: „Es läuft wunderbar, wir werden super unterstützt und Hut ab vor allen SpenderInnen, dass sie in diesen schwierigen Zeiten mit all den Krisen so viel Herz beweisen.“

Neben der Ausgabe der Lebensmittel bedeuten auch oft die zwischenmenschlichen Begegnungen der Klienten mit den rund 40 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen eine wichtige Abwechslung im Alltag.

Oft ist es Bedürftigen allerdings peinlich, im eigenen Ort eine Anlaufstelle aufzusuchen, daher verweist Angetter-Pfeiffer darauf, dass es Betroffenen mit einem gültigen Nachweis für die Berechtigung zum Einkauf erlaubt ist, jede Ausgabestelle der „Team Österreich Tafel“ österreichweit aufzusuchen.

