Hainburg: Jugend musiziert

Im Rahmen einer Kooperation der Musikschule Hainburg, der Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg-Musikverein Wolfsthal und der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Bruck musizierten talentierte Nachwuchskünstlerinnen und -künstler der Musikschule Hainburg und des Bezirkes Bruck gemeinsam mit erfahrenen Musikern der Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg Musikverein Wolfsthal und der BAG.

„Am Vormittag fanden Registerproben und eine Orchesterprobe statt, am Nachmittag besuchten wir die Generalprobe des Karnevals der Tiere“, berichtet Hainburgs Musikschuldirektorin Stefanie Kugler. Doch nicht nur Musik stand auf dem Programm, weitere Freizeitaktivitäten waren Kürbisschnitzen und Tischfußball spielen.

Die geübten Stücke werden am 18.11 und 19.11 bei den Konzerten der Spielgemeinschaft Stadtkapelle Hainburg-Musikverein Wolfsthal aufgeführt (Termine für das Jubiläumskonzert „20 Jahre Spielgemeinschaft“ am Samstag, 18. November um 18 Uhr in der Kulturfabrik und am Sonntag, 19. November um 17 Uhr in der Volksschule Wolfsthal).