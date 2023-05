Dichtes Gedränge in der Brucker Musikschule am Tag der offenen Tür

Die Tage der offenen Tür in der Anton Stadler Musikschule sind seit Jahren gut besucht. Heuer wollte man die große Einladung an alle wie im Vorjahr für den Stadtgraben aussprechen. Doch das Wetter spielte nicht mit, also wurden am Ende doch die Musikschul-Klassen geöffnet.

Und die Besucher kamen in Strömen und drängten sich förmlich von einem Instrument zum nächsten. Die Kinder konnten sowohl im Hauptgebäude, als auch in der Container-Dependence gegenüber an 17 Stationen alle Instrumente nach Herzenslust ausprobieren und ließen sich von den Lehrerinnen und Lehrern dabei behutsam anleiten. Direktorin Serafia Myriknopoulou und ihr Lehrerteam standen außerdem für Fragen und Beratungen zur Verfügung.

Auch die Kooperationsklassen aus den Volksschulen Hauptplatz, Fischamender Straße und Höflein waren mit Vorführungen dabei. Für die kleine Verschnaufpause zwischendurch hatte der Elternverein Buffets vorbereitet.

Schon die Tage davor besuchten die Lehrerinnen und Lehrer die Kindergärten, um den Kindern die Instrumente auf spielerische Art kennenlernen zu lassen. Am Freitag gab es dann gleich mehrere Konzerte. Am Vormittag spielten die Musikschüler für die Volksschüler im Stadttheater ein umjubeltes Konzert. Abends waren die Musiker dann in den Lokalen zu Gast. Zuerst spielten die Saxophon-Schüler von Manfred Kröpfl im Restaurant „Joseph“, danach gab's einen Auftritt der Gesangsklasse von Erwin Nagelreiter in der Bar Taro.

