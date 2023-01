"Swing and Dance" in Hainburg/Donau

Werbung

Unter dem Motto "Swing and Dance" lud die Volkspartei Hainburg/Donau am Freitag zum Ball in die Kulturfabrik. Nach der Begrüßung durch Stadträtin Michaela Gansterer-Zaminer und Stadtrat Johannes Gumprecht eröffnete Landtagsabgeordneter Gerhard Schödinger die Veranstaltung. Für die musikalische Unterhaltung sorgten "Two Rats and the Cat", Speisen und Getränke servierte das Team des Hotels "Altes Kloster", die Technik lag in den bewährten Händen von "7events".

