Tempo 30 bremst seit Raser in Hainburg ein

In der Mittelalterstadt gilt im ganzen Ortsgebiet, mit Ausnahme der B9, seit Anfang des Jahres Tempo 30. Die B9 fällt in die Zuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft und ist daher von der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht umfasst. Zusatztafeln an den Ortseinfahrten weisen auf das Tempolimit hin. Die Innenstadt als 30er-Zone war im Verkehrsausschuss einstimmig beschlossen und vom Bürgermeister per Verordnung erlassen worden. Gründe für die Einführung waren laut Gemeinde vor allem die erhöhte Sicherheit, außerdem solle der Verkehr flüssiger und die Feinstaubbelastung reduziert werden. Die Forderung nach einer Temporeduktion reicht schon länger zurück. Zuletzt waren im Jahr 2019 die Bürger befragt worden, ob eine Beschränkung der Geschwindigkeit sinnvoll erscheine. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hatte ein Verkehrskonzept erstellt, in dem die Maßnahme empfohlen worden war.

„Bevölkerung hat sich mit 30er arrangiert“

„Die Bevölkerung hat sich mittlerweile mit der Tempobeschränkung arrangiert, einige Kritik, die anfänglich geäußert worden ist, ist weitgehend verstummt und man hört auch schon länger nichts mehr von massiven Geschwindigkeitsübertretungen“, erklärt Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP).

In vielen Straßen und Nebengassen könne man ohnehin kaum schneller fahren, dennoch waren früher immer wieder in der Innenstadt und in den Siedlungen „Rennfahrer“ unterwegs gewesen.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.