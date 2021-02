„Wir werden überrannt“, sagt Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ). Mehr als 400 Personen waren es auch in der zweiten Woche der regelmäßigen Teststraßen, die sich in Bruck auf das Coronavirus testen lassen wollten. Der Andrang ist enorm, oft reichen die Warteschlangen über den gesamten Hauptplatz und noch in die angrenzenden Gassen zurück. Dabei bietet die Stadt an drei Tagen pro Woche jeweils an drei Teststraßen Tests an und liegt damit im Spitzenfeld der Gemeinden im Bezirk. Zusätzlich werden montags schon ab 13 Uhr Tests für das Personal von Schulen und Kindergärten angeboten. „Auch mit einigen Firmen haben wir schon Sonderschichten vereinbart“, so Weil.

Ein erstes Aufatmen war daher im Brucker Rathaus zu vernehmen, als am Freitag ein Schreiben von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil zusicherte, dass nun auch das Burgenland eine größere Zahl an Teststraßen einrichten werde. Darauf hatte Bruck mit Nachdruck gedrängt. „Etwa ein Drittel aller Testwilligen in Bruck kommt aus dem Burgenland“, erzählt Weil. Dort war bis letzte Woche nämlich die einzige Teststraße in der näheren Umgebung jene in Gols.

Ziel: Tests in jeder Gemeinde an drei Tagen pro Woche

Bruckneudorfs Bürgermeister Gerhard Dreiszker (SPÖ) gab am Montag bekannt, dass es seitens der Gemeinde zu einer Zusammenarbeit mit der Bahnhofsapotheke kommt. Die Apotheke verfüge bereits über die notwendige Software und befindet sich im selben Haus wie das Gemeindeamt. Ab dieser Woche wird dreimal wöchentlich im Eingangsbereich des Gemeindeamts getestet. Die Testzeiträume sind: Dienstag und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr und Freitag 14 bis 17 Uhr. Für den Test ist eine Anmeldung unter 02162/623170 und die e-card erforderlich. Dreiszker betonte, dass im Bedarfsfall auch noch zeitlich und personell aufgestockt werde. Zusätzlich soll es demnächst voraussichtlich vier bis fünf weitere Teststandorte im nördlichen Burgenland geben.

Im Brucker Bezirk, wo zuletzt die Zahl der Teststandorte stetig angewachsen ist, müsse es laut Weil das Ziel sein, dass in jeder Gemeinde an drei Tagen pro Woche getestet werde.

Für den Stadtchef sei die nächste Maßnahme, die dringend gefragt sei, ein Auftrag des Verteidigungsministeriums an das Bundesheer, bei der Administration der Teststraßen mitzuwirken. „Wenn Tests nicht älter als 48 Stunden sein dürfen, dann braucht man Kapazitäten“, meint Weil. Die der Freiwilligen würden irgendwann an ihre Grenzen stoßen und wohl auch jene der Blaulicht-Organisation Rotes Kreuz.

Für Anerkennung innerbetrieblicher Tests

„Hut ab vor dem Roten Kreuz, die machen einen Wahnsinns-Job“, zollt Weil den Rettern Anerkennung und zeigt sich auch von der Zusammenarbeit im Bezirk angetan. Die Teststraßen würden aber wohl für längere Zeit aufrecht erhalten werden müssen, da sei die Unterstützung des Bundesheeres gefragt. „Das Rote Kreuz hat ja sonst auch noch Aufgaben zu erfüllen“, so Weil, der auch anmerkt: „Besser wäre es natürlich gewesen, zuerst eine Infrastruktur zu schaffen und dann erst den Erlass zum Testen herauszugeben.“

Ein weiterer Punkt sei aus seiner Sicht dringend zu beheben: „Es ist ein großes Manko, dass innerbetriebliche Tests nicht anerkannt werden, selbst wenn sie durch medizinisches Personal durchgeführt werden“, fordert Weil, dass diese Tester auf das Test-Portal zugreifen können. Ansonsten könnten Mitarbeiter ihren Test nicht verwenden, um etwa zum Frisör zu gehen, oder im Fall von Mitarbeitern aus Ungarn oder der Slowakei, um die Grenze zu passieren. „Wir sind nun mal eine Pendlerregion“, so Weil.