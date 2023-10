Immo-Preise im Brucker Bezirk „sind mittlerweile völlig unrealistisch“

„Die Preise sind mittlerweile völlig unrealistisch. Die können nicht auf Dauer so bleiben“, sagt Brigitte Kirchmayer. Die Bruckerin ist Chefin von BIT-Immobilien und beobachtet die Preisentwicklung am Immobiliensektor schon seit Monaten mit Skepsis. Das Wohnen sei teurer geworden, sowohl im Eigentum als auch in Miete. Bei Neubauten habe vor allem die Teuerung der Baumaterialien aufgrund der hohen Energiepreise die Preise in die Höhe schnalzen lassen. Für Neubauimmobilien gebe es derzeit daher auch wenig Nachfrage.

Im Moment sei die Teuerung bei Mietobjekten ausgeprägter. Sie seien lange Zeit aufgrund der niedrigen Zinslage weniger gefragt gewesen. „Alle wollten kaufen“, erzählt Kirchmayer, dass in den letzten Jahren dadurch überproportional hohe Preissteigerungen beim Kauf verzeichnet wurden. „Wenn eine Doppelhaushälfte um 650.000 Euro verkauft wird, braucht man schon einmal 150.000 Euro Eigenmittel und dann zahlt man gut 3.500 Euro im Monat an Kreditraten zurück. Da muss man schon viel verdienen, damit man sich das leisten kann“, rechnet Kirchmayer vor. Natürlich gebe es auch Leute mit genügend Eigenmitteln. „Der Durchschnittsbürger muss aber erst etwas verkaufen oder erben, damit er sich das leisten kann.“ Gerade in unserer Region sei auch die hohe Nachfrage während der Coronakrise mitentscheidend gewesen. „Der Wiener Markt hat durch Corona sehr stark herausgedrängt“, so Kirchmayer.

Nicht selten erlebe sie es auch, dass Menschen Probleme haben, die Finanzierung für ihre Wunschimmobilie aufzustellen. Sowohl die noch relativ neue sogenannte KIM-Verordnung für Vergabestandards bei der Finanzierung von Wohnimmobilien und die hohen Zinsen würden hier die größten Hürden darstellen.

Verkäufer sollten Preise moderat ansetzen

Aber auch bei Eigentumswohnungen seien derzeit 280.000 Euro für eine 70 Quadratmeter-Wohnung keine Seltenheit. „Ältere Häuser aus den 50er und 60er Jahren wurden früher um 220.000 Euro verkauft. Jetzt kosten sie meist 400.000 Euro“, so Kirchmayer, die anmerkt, dass bei den gebrauchten Immobilien die Preise bereits wieder leicht im Fallen seien. Für sie sei die Nachfrage zuletzt groß. Entscheidend sei aber freilich auch hier der Preis. Aber auch der Umstand, dass die Banken diese Immobilien heute anders bewerten würden als noch vor ein paar Jahren. „Früher haben die Banken bei diesen Häusern viel höhere Preisentwicklung berücksichtigt“, so Kirchmayer.

Sie empfiehlt Verkäufern, den Preis nicht zu hoch anzusetzen. „Sonst wird die Immobilie zum Ladenhüter, weil das Angebot am Immobilienmarkt steigt“, so Kirchmayer. Will man ein Objekt kauf, sei es ratsam, sich unbedingt vorab die Finanzierbarkeit zu prüfen, damit die hohen Zinsen und besagte KIM-Verordnung einem dann keine böse Überraschung bescheren.

Eine „baldige Entspannung am Zinsmarkt“ wünscht sich auch Maria Leiner, Inhaberin der gleichnamigen Firma in Schwechat und Leiterin des hauseigenen Immobilienbüros. Realistischerweise rechnet sie im ersten Quartal des kommenden Jahres damit. Allerdings hält Leiner fest, dass es auf allen Bereichen große Nachfrage gebe. „Wir haben für alle Immobilien, sowohl Wohnungen als auch Häuser, viele Anfragen“, betont die Schwechaterin. Auch am Mietsektor wären Wohnungen jeder Größe „in Schwechat und Umgebung gut vermietbar“.

Allerdings habe man die Erfahrung gemacht, dass die Preise in Genossenschaftswohnungen „nach wie vor sehr hoch“ sind, private Vermieter würden sich bei Mietanpassungen eher zurückhalten. In Summer aber ist Leiner überzeugt, dass der richtige Zeitpunkt für eine neue Immobilie „immer jetzt“ ist. „. Jedes Objekt gibt es nur einmal und das ist eine Entscheidung für das Leben“, betont sie und sieht am Immobilienmakler-Markt den großen Bekanntheitsgrad ihrer Firma als „klaren Marktvorteil“ an.