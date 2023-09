Bruck: Ensemble 83 wagt sich an Shakespeares Sommernachtstraum

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Ensemble 83 an ein anspruchsvolles Stück wagt. Genau genommen ist das bei der Theatergruppe, die durchaus die Herausforderung sucht, jedes Mal der Fall. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass das Ensemble den Sommernachtstraum auf die Bühne bringt. Diese erste Aufführung der Shakespeare-Komödie, damals im Hof von Schloss Prugg, liegt allerdings schon Jahrzehnte zurück. „Das war ganz in den Anfangsjahren, damals noch unter Josef E. Köpplinger“, erinnert sich Ensemble-Leiter Thomas Mayer.

Das Stück spielt in Athen und in einem verzauberten Wald Nahe der Stadt und dreht sich um die Hochzeitsvorbereitungen des Herrscherpaares Theseus und Hyppolita. Darin verwoben sind drei weitere Handlungsstränge rund um Handwerker, Liebende und Elfen.

Mayer ist es auch zu verdanken, dass die Theatergruppe sich heuer genau diesem Shakespeare-Stück widmet. „Es ist einfach mein Lieblingsstück von Shakespeare. Es ist locker, flockig, lustig und schwungvoll“, schwärmt Mayer. Die Entscheidung sei übrigens schon vor langer Zeit gefallen. „Noch bevor wir wussten, dass es jetzt auch im Burgtheater aufgeführt wird“, schmunzelt Mayer. Was ursprünglich schon für Juni geplant war, musste letztendlich auf den Herbst verschoben werden. „Es gab einige Schwierigkeiten in der Besetzung, weil wir doch relativ viele Leute brauchen“, so Mayer. Nun ist das Ensemble etwas erweitert, unter anderem um eine komplett neue Schauspielerin aus Eisenstadt. Gefunden hat das Ensemble sie über einen Facebook-Aufruf und ein Casting.

Das Stück selbst hat Mayer auf Basis mehrerer Vorlagen selbst adaptiert und dabei auch ein paar Szenen etwas verändert. „Im ursprünglichen Stück kommen die Frauen nicht so gut weg. Es war mir ein Anliegen, das etwas zu ändern und auch die Frauenrollen stärker zu machen“, erzählt Mayer.

Am liebsten hätte er den Sommernachtstraum im Freien gespielt. „Weil ich alles am liebsten im Freien spiele“, so Mayer. Dafür eigne sich nun aber der Termin Anfang Oktober nicht. „Und ich habe auch keine wirklich geeignete Location gefunden“, erklärt Mayer, warum es am Ende doch das Stadttheater wurde. Mit viel Fantasie und Lichtspielen werde man dort ein Bühnenbild erarbeiten.

Die Aufführungen finden am 29. und 30. September, sowie am 6. und 7. Oktober jeweils um 19.30 Uhr im Stadttheater statt. Karten gibt es online unter kultur-bruck.at, aber auch unter office@kultur-bruck.at

oder unter 0664 8370482.